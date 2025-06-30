مسلم يعتذر لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل: مش عايزك تزعل مني

حرص مؤدي المهرجانات مسلم، على توجيه الاعتذار لنقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بعدما قام مسلم مؤخرا بالتعبير عن غضبة من قرارات النقابة ضده.

ونشر مسلم فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام من خلال خاصية القصص، قائلا: «لو كنت دعيت عليك فده بسبب إني شاب لوحدي، وكنت تعبان وملقتش حد يقف جمبي في تعبي، وبيتي اتخرب في الفترة اللي اتوقفت فيها عن الغناء».

وأضاف مسلم، قائلا: «أنا زي ابنك وأتمنى تقبل اعتذاري حتى لو مش هشتغل، ومشتمتش حد أنا قولت حسبي الله ونعم الوكيل بس، ونفسي ارجع اشتغل زي باقي زمايلي».

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