الرئيس التنفيذي لـ فوري: الشركة تلغي خطة قيد جزء من أسهمها بأمريكا

• «صفقة صندوق أبوظبى وتراجع أسهم التكنولوجيا» سبب الإلغاء.. ونبحث فرص الاستثمار المناسبة فى الشركات الناشئة

قرر مجلس إدارة شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إلغاء خطة قيد جزء من أسهم الشركة فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال طرح ثانوى مسجل فى لجنة الأوراق المالية والبورصة فى أمريكا؛ وذلك بعد حل مشكلة نقص السيولة جزئيا، حسبما كشف أشرف صبرى الرئيس التنفيذى للشركة.

وكانت «مال وأعمال ــ الشروق» انفردت فى وقت سابق بتخطيط شركة فورى لقيد جزء من أسهمها فى أمريكا، ثم أرجأت الخطة للعام المقبل؛ جراء التراجعات الحادة لأسهم قطاع التكنولوجيا.

وذكر صبرى فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أنه تقرر إلغاء الخطة فى الوقت الراهن والمستقبل القريب، قائلا إن دخول مستثمرين جدد للشركة الفترة الأخيرة وعلى رأسهم صندوق ADQ، ساهم فى توفير جزء كبير من السيولة المطلوبة بدلا من اللجوء لبيع جزء من الأسهم فى سوق المال الأمريكى.

يشار إلى أن شركة أبوظبى القابضة ADQ، قامت فى فبراير الماضى، بشراء حصة تعادل 12.6 % من أسهم فورى، بقيمة إجمالية تقدر بـ123.4 مليون دولار، عبر شركةAlpha Oryx Limited».

«قررنا القيد فى أمريكا لتوفير سيولة لمساهمينا لاسيما الكبار من صناديق الاستثمار، ولكن الصفقات التى جرت الفترة الأخيرة وعلى رأسها صندوق أبوظبى السيادى ساهمت فى توفير جزء كبير من السيولة المطلوبة، بجانب ما نشهده من تراجع فى أسهم قطاع التكنولوجيا عالميا؛ ما دفعنا لإلغاء خطة القيد فى البورصة الأمريكية»، أضاف صبرى.

وحول الاستثمار فى الشركات الناشئة، أشار الرئيس التنفيذى لفورى على مواصلة الاستثمار فى الشركات الواعدة المكملة لنشاط فورى، شريطة وجود فرص مميزة، وذلك بعد الاستحواذ على حصة تزيد عن 50% من منصة إدراك، المتخصصة فى التكنولوجيا المالية، رافضا الكشف عن قيمة الصفقة.

يشار إلى أن هيكل ملكية فورى يضم أيضا بجانب صندوق أبوظبى السيادى صاحب الحصة الأكبر، بنك مصر بحصة تقدر بنسبة 10.03%، وصندوق المؤسسة المصرية الأمريكية بحصة تبلغ 8.74%، و8.17% لشركة لينك هولندكو بى فى، فضلا عن البنك الأهلى المصرى بحصة تقدر بـ 6.23%.

وارتفع صافى أرباح شركة فورى بنسبة 75% خلال الربع الثالث من العام الحالى، ليسجل 95.7 مليون جنيه، مقابل 54.7 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى، فيما نمت الإيرادات إلى 613.7 مليون جنيه للفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضى، نظير 448.2 مليون جنيه للفترة نفسها من عام 2021.

وجاء ارتفاع الأرباح والإيرادات مدعوما بنمو إجمالى قيم المدفوعات التى حققتها الشركة، إذ سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 143.3 مليار جنيه، مقابل 90.9 مليار جنيه مدفوعات للفترة المقارنة من عام 2021.

وارتفع صافى الربح بعد خصم حقوق الأقلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى ليسجل 179.7 مليار جنيه، مقابل 143.9 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من 2021.

يشار إلى أن فورى بدأت كفكرة عام 2007، عندما قدم أشرف صبرى رؤيته لإدخال الدفع الإلكترونى فى السوق المصرية لمواجهة الحاجة الملحة لتنفيذ عملية دفع الفواتير بطريقة سهلة ومريحة بعد أن أصبح الازدحام والعمليات والإجراءات اليومية المعقدة تحديات مرهقة للمستهلكين.