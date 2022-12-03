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مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول

نيويورك - (د ب أ)
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 5:53 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 5:53 م

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا يدين بـ"أشد العبارات" الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف أمس الجمعة السفارة الباكستانية في كابول ورئيس البعثة، ودعا البيان إلى ضمان سلامة المباني الدبلوماسية والقنصلية.

ونقلت اليوم السبت وكالة "أنباء أسوشيتدبرس أوف باكستان " الباكستانية عن المجلس المؤلف من 15 عضوا، إعرابه وبالإجماع عن أمنياته بالشفاء العاجل لحارس الأمن الذي تعرض لإصابات حرجة في ذلك الهجوم.

وأضاف البيان: "دعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى احترام سلامة وأمن المباني الدبلوماسية والقنصلية والأفراد التابعين للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وضمان ذلك".

وشدد البيان على الحاجة إلى محاسبة المدبرين والمنظمين والممولين والرعاة لهذه الأعمال الإرهابية الشائنة.

وتعرض مجمع السفارة الباكستانية في كابول لهجوم أمس الجمعة استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني، ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.

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