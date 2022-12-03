إيران تبدأ إنشاء محطة للطاقة النووية بقدرة 300 ميجاوات

بدأت إيران، اليوم السبت، في إنشاء مشروع للطاقة النووية بقدرة 300 ميجاوات في محافظة خوزستان الجنوبية الغنية بالنفط.

وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية الإيرانية، أن مشروع محطة كارون للطاقة النووية، والمعروفة أيضا باسم دار خوفين حيث تقع المحطة، من المتوقع أن يستغرق 8 سنوات وبتكلفة ملياري دولار، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وتعتمد محطة الطاقة على ما يسمى بتكنولوجيا مفاعلات المياه المضغوطة، وهي الأكثر استخداما في محطات الطاقة النووية حول العالم. وتعود الخطط الأولية لبناء محطة كارون إلى أكثر من 4 عقود مضت.

وبمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطة، ستنضم إلى محطة بوشهر التي تبلغ طاقتها التشغيلية 1000 ميجا وات، وهي محطة الطاقة النووية المدنية الإيرانية الوحيدة في جنوب البلاد.