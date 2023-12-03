قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنّ الحملة لا تُقدِّم مرشحها للمرة الأولى.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «cbc»، مساء الأحد: «مرشحنا في المنصب منذ تسع سنوات، ولدينا حكايات كثيرة تُروى في هذا الأمر».

وأوضح أن الرؤية ترتكز على أهداف، يندرج تحتها العديد من البرامج والمشروعات، مشيرا إلى أنّ الحملة ارتأت أن تُقدم رؤية وليس برنامجا.

وأشار إلى أن هناك الكثير من النماذج حول العالم، التي شهدت تقديم رؤى معينة، ويتم العمل على تحقيقها من خلال عدد من البرامج والمشروعات.

ولفت إلى أنّ التسع سنوات الماضية شهدت تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع، موضحا أنّ هذه المشروعات لم يتم الإعلان عن تفصيلاتها لكنّها كانت ولا تزال ضرورية من أجل تحقيق أهداف معينة.

وأكّد أن التركيز على الأهداف والأولويات هو مستقبل السنوات الست المقبلة، موضحا أنّ هناك مشروعا كبيرا هو مشروع 30 يونيو، يتم العمل على استكماله في الفترة المقبلة.