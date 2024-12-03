نتنياهو: ننفذ وقف إطلاق النار في لبنان بقبضة من حديد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم ينفذون وقف النار في لبنان، وتحركهم ضد الانتهاكات.

وأضاف نتنياهو: "نحن في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: "ننفذ وقف إطلاق النار في لبنان بقبضة من حديد ونتحرك ضد أي انتهاك سواء كان بسيطا أو جسيما".

كما توجه بالشكر للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب" على تصريحه بشأن الرهائن فهو يوضح أن هناك جهة واحدة مسئولة عن هذا الوضع وهي حماس"، بحسب قوله.

وقال ترامب في وقت سابق إنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل، فستكون هناك "جحيم" في الشرق الأوسط.

وذكر ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل.. أطلقوا سراح الأسرى الآن".

وأضاف ترامب أن "الجميع يتحدث عن الرهائن بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم، ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال".

في السياق ذاته، تستعد السلطات في مدينة صور بجنوب لبنان لتشييع جثامين العشرات ممن استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد، وسط خروقات متكررة للهدنة الهشة بين حزب الله وإسرائيل.

وأفادت "الجزيرة" بأن طائرة بدون طيار إسرائيلية أغارت، اليوم الثلاثاء، على محيط بلدة بيت ليف جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، استشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي حاريص وطلوسة في جنوب لبنان، في حصيلة شهداء هي الأفدح جراء هجمات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي.