ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن السلع الواردة من فيتنام ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%، في حين كان ترامب قد أعلن في 2 أبريل/نيسان الماضي فرض رسوم بنسبة 46% على السلع الفيتنامية.

وأضاف ترامب أن المنتجات الفيتنامية التي يتم شحنها عبر الحدود - أي أنها تمر عبر دولة وسيطة قبل الوصول إلى الولايات المتحدة - سوف تخضع لتعريفة جمركية بنسبة 40%.

وقال ترامب إن فيتنام منحت الولايات المتحدة "وصولاً كاملاً" إلى سوقها دون أي رسوم جمركية، وهي خطوة وصفها ترامب بأنها "غير مسبوقة".

ومن المتوقع أن تصبح فيتنام من أوائل الدول التي تُبرم معها الولايات المتحدة اتفاقية تجارية كهذه، بعد اتفاقية سابقة مع بريطانيا.

ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من 9 يوليو وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة تعليق ترامب للرسوم الجمركية المرتفعة الخاصة بكل دولة التي أُعلن عنها في 2 أبريل الذي وصفه ترامب في ذلك الوقت بـ"يوم التحرير".

وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة مفاوضاتها التجارية مع دول أخرى والاتحاد الأوروبي.



