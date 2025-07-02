أوكرانيا تبدي قلقها إزاء وقف بعض شحنات الأسلحة الأمريكية

أثار قرار واشنطن وقف بعض شحنات الأسلحة المهمة إلى أوكرانيا تحذيرات في كييف، اليوم الأربعاء، من أن تلك الخطوة ستضعف قدرتها على التصدي للغارات الجوية الروسية المكثفة وتقدمها في ساحات المعركة.

وأعلنت أوكرانيا أنها استدعت القائم بأعمال المبعوث الأمريكي في كييف للتأكيد على أهمية استمرار المساعدات العسكرية من واشنطن، قائلة إن أي قطع سيعطي روسيا دافعا أقوى للاستمرار في حربها مع أوكرانيا، وفقا لرويترز.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت بعض الشحنات بسبب مخاوف من انخفاض كبير في المخزونات الأمريكية، ويشمل ذلك 30 صاروخا من طراز باتريوت للدفاع الجوي، والتي تعتمد عليها أوكرانيا لتدمير الصواريخ الباليستية سريعة الحركة.

وتشير المصادر إلى أن ذلك يشمل أيضا نحو 8500 قذيفة مدفعية عيار 155 ملليمترا وأكثر من 250 صاروخا لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) و142 صاروخا من طراز هيلفاير جو-أرض.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية "الجانب الأوكراني أكد أن أي تأخير أو مماطلة في دعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي على مواصلة الحرب والإرهاب بدلا من السعي إلى السلام".

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها لم تتلق إخطارا رسميا بأي توقف في الشحنات الأمريكية وأنها تسعى إلى الحصول على توضيح من نظيرتها الأمريكية.

وقال مصدر أوكراني مطلع على الوضع إن القرار كان "صادما تماما".

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن القرار اتخذ "لوضع مصالح أمريكا في المقام الأول" بعد مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للدعم العسكري في جميع أنحاء العالم.

وأضافت في إشارة إلى القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي "قوة القوات المسلحة الأمريكية لا تزال غير قابلة للتشكيك، فقط اسألوا إيران".



