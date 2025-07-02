أستراليا: إلغاء تأشيرة مغني الراب الأمريكي يي بسبب أغنية (يحيا هتلر)

أعلن وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، اليوم الأربعاء، إلغاء تأشيرة دخول مغني الراب الأمريكي "يي"، المعروف سابقا باسم "كانييه ويست"، للبلاد، بعدما أصدر أغنيته المنفردة "هايل هتلر" أو (يحيا هتلر).

وقال بيرك إن يي يأتي منذ سنوات إلى أستراليا، حيث ولدت زوجته بيانكا سينسوري، التي تزوجها قبل ثلاثة أعوام، وتعيش عائلة الزوجة في ملبورن.

وأضاف بيرك أن أغنية "يحيا هتلر" التي صدرت في مايو الماضي تروج للنازية. وتم توجيه انتقادات للأغنية باعتبارها تحية معادية للسامية للديكتاتور الألماني أدولف هتلر.

وقال بيرك، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن يي "يزور أستراليا منذ فترة طويلة. فهو لديه عائلة هنا. وقد أدلى بالكثير من التعليقات المسيئة التي أعاد مسؤولو مكتبي النظر فيها بعد صدور أغنية "تحيا هتلر" ولم تعد لديه تأشيرة دخول صالحة لأستراليا".

وأضاف: "لدينا بالفعل ما يكفي من المشاكل في هذا البلد دون أن نستورد التعصب عمدا".

ولم يرد ممثل يي فورا على طلب للتعليق اليوم الأربعاء.

وينص قانون الهجرة الأسترالي على متطلبات أمنية وشخصية لغير المواطنين الراغبين في دخول البلاد.

وشهدت سيدني وملبورن، وهما أكبر مدينتين في أستراليا، موجة من الهجمات المعادية للسامية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023.