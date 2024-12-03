روسيا: القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك في يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قواتها كبدت القوات الأوكرانية المسلحة خسائر على محور كورسك، بلغت أكثر من 300 عسكري إضافة إلى تدمير دبابتين، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، أكثر من 300 عسكري. وتم تدمير دبابتين وأربع عربات مشاة قتالية عسكرية، و17 عربة مدرعة عسكرية، و14 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 37655 عسكريا، و228 دبابة، و165 مركبة مشاة قتالية، و123 ناقلة جند مدرعة، و1223 مركبة قتالية مصفحة، و1079 سيارة، و308 مدافع ميدانية، و40 راجمة صواريخ، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارا مضادا للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية".

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