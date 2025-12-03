الاتحاد الأوروبي يحدد نهاية 2027 موعدا لحظر استيراد الغاز الروسي

تهدف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، وفقا لاتفاق الذي توصلت إليه حكومات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي في بروكسل.

وبموجب الخطة، بالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو 2025، سيدخل حظر استيراد الغاز الروسي حيز التنفيذ ابتداء من 25 أبريل/نيسان 2026 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، ومن 17 يونيو/ 2026 بالنسبة للغاز عبر خطوط الأنابيب.

أما بالنسبة لعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، فسيطبق الحظر اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، بما يتماشى مع الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

أما عقود الغاز عبر خطوط الأنابيب طويلة الأجل فستتم تصفيتها تدريجيا ابتداء من 30 سبتمبر/أيلول 2027، شريطة تحقيق أهداف تخزين الغاز، وبحد أقصى بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2027.