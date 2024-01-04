تعرف على مميزات الشهادات الجديدة من البنك الأهلي وبنك مصر بعائد تاريخي 27%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- أعلى عائد سنوي وشهري لشهادة لمدة سنة في تاريخ البنوك المصرية

- العائد: 23.5% تصرف كل شهر أو 27% بنهاية السنة

طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري لمدة سنة واحدة، بعائد تاريخي، 23.5% يصرف شهريا أو 27% يصرف بنهاية مدة الشهادة.

يُعتبر هذا العائد الثابت هو الأعلى من نوعه في تاريخ البنوك المصرية، خاصة في شهادات الادخار لمدة سنة واحدة.

وذكر بنك مصر أنه سيُفتح باب شراء الشهادات من غدا الجمعة 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وعلى أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024. كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير الجاري.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ما مناسبة طرح الشهادة الجديدة؟ قرر البنك الأهلي وبنك مصر طرح الشهادة الجديدة بمناسبة انتهاء الشهادة السابقة التي طرحها البنكان في يناير 2023 لمدة سنة.

وكان العائد الشهري للشهادة السابقة 22.5% بينما كان العائد السنوي 25% وصرفها المستحقون بنهاية المدة التي تحين في شهر يناير الجاري. ومن المقرر أن يُفتح باب تجديد الشهادة القديمة أو إيداع الأموال في البنكين لحساب الشهادة الجديدة لمدة مؤقتة، سيعلن عنها البنكان لاحقا.

ما أعلى الشهادات الأخرى المتاحة؟ تتمثل أعلى الشهادات الأخرى من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر: في الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا.

والثانية شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

دور الشهادات في استيعاب المدخرات والتغلب على معدلات التضخم تلعب هذه الشهادة الجديدة كما الشهادة السابقة دورا كبيرا في حماية مصالح المواطنين واستيعاب مدخراتهم وتوفيرها بعائد كبير يُصرف بنهاية مدة الشهادة.

كما يتيح الصرف الشهري للعائد بفائدة 23.5% للمواطنين أن يتمكنوا من التغلب على معدلات التضخم والحصول على ربحية شهرية من شهادة الادخار.