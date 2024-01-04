العدل الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الأسبوع المقبل

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين غزة وإسرائيل في أكتوبر الماضي، سيتعين على إسرائيل أن تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة دولية، حيث من المقرر أن تعقد جلسات استماع بهذا الشأن، بناء على شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا، في 11 و12 من يناير الجاري.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي – وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - أعلنت مساء أمس الأربعاء، التاريخين. وقالت المحكمة إن جنوب أفريقيا ستعرض قضيتها في 11 من يناير، فيما ستعرض إسرائيل قضيتها في 12 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن يتم منح ساعتين لكل جانب.

واستندت جنوب أفريقيا في شكواها التي تقدمت بها إلى المحكمة يوم الجمعة، إلى "اتفاقية منع الإبادة الجماعية". وقد كانت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل وقعت على الاتفاقية.

وبحسب جنوب أفريقيا، فإن الهجمات الإسرائيلية "ذات طبيعة إبادة جماعية"، لأنها تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في المنطقة.