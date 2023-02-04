تراجعت أسعار الذهب 5 جنيهات بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 4 فبراير 2022، رغم انخفاض سعر الأوقية العالمية بأكثر من 40 دولارا خلال تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، ووصل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر إلى 1730 جنيه، مقابل 1735 بختام التعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، تراجع سعر جرام عيار 24 مسجلا 1976 جنيه، مقارنة بـ1981 جنيه، وانخفض سعر الجرام عيار 18 مسجلا 1485، مقابل 1490 جنيه، وخسر سعر الجنيه الذهب 40 جنيه، ليسجل 13840 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية، أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وعالميا، تراجع سعر المعدن الأصفر بشدة بعد صعود الدولار وعمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال تعاملات أمس، لتوقف سلاسلة المكاسب التي حققها الذهب على مدار 6 أسابيع متتالية.

وانخفض السعر الفوري بنسبة 2.5% تقريبا، ليسجل 1864 دولارا للأوقية، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 2.81% لتسجل 1876 دولارا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار (مؤشر يقيس الدولار أمام 6 عملات رئيسية) بنسة 1% ليتجاوز الـ 102 نقطة، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية أمس، لشهر يناير الماضي، حيث أوضحت إضافة 517 ألف وظيفة جديدة بالاقتصاد الأمريكي، وهو ما ليس على هوى الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وأظهرت بيانات التوظيف الأمركية، ارتفاع متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري بواقع 0.3% ، وعلى أساس سنوي فقد صعد بـ 4.4%.

وهذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي مازال في مرحلة نمو، وبعيد عن الركود خلال الفترة الحالية، وهذا مايجعل الفيدرالي الأمريكي يستمر في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.