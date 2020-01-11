قال محمد الفقي وكيل وزارة الثقافة، إنّ عددا كبيرا من قرى الجمهورية نظّمت رحلات جماعية لمعرض الكتاب خلال دورته الـ 54 المنعقدة حاليا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "افتح باب قلبك" عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، أنه يتم تلقي طلبات بشكل متواصل من المدارس والجامعات بتنظيم رحلات كل عام، لكن المفاجأة هذا العام _ وفق تعبيره _ أن قرى بأكملها تأتي للمعرض في شكل مجموعات كبيرة.

وأشار إلى أن إحدى قرى محافظة الدقهلية نظمت رحلة جماعية لمعرض الكتاب، ضمت أكثر من 14 أتوبيسا، لنقل ما يقرب من 550 شخصا للتوجه للمعرض في مشهد مهيب.

وتابع: "دقة التنظيم من قبل القائمين ساعدتنا في إتمام الرحلة الثقافية لزيارة المعرض الذي يمثل عرسا ثقافيا كبيرا".

وتطرق وكيل وزارة الثقافة، للحديث عن جهود الدولة في توفير الخدمات لرواد المعرض الدولي للكتاب بدورته الـ54، مؤكدا أن جميع الهيئات على مستوى الجمهورية تضافرت جهودها لتوفير سبل الراحة والأمان للزائرين، وبخاصة وزارة الصحة التي بذلت دورا كبيرا في هذا الصدد.

وأوضح أن الوزارة تقدم خدمة صحية ممازة لرواد معرض الكتاب، في ظل زحام رهيب، منوها أيضا بأن وزارة الشباب والرياضة تؤدي دورا كبيرا في المعرض من خلال مشروع "أنا متطوع"؛ لتقديم المساعدة للمواطنين، للوصول للأماكن التي يريدونها.

يُشار إلى أن فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تشهد رحلات على مدار الأيام الماضية للأطفال من القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذا لاستراتيجية الدولة في الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان ورفع الوعي المعرفي والثقافي لديه