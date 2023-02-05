 وزير الدفاع الأمريكي: بتوجيه من الرئيس بايدن أسقطنا المنطاد الصيني قبالة ساحل ساوث كارولينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي: بتوجيه من الرئيس بايدن أسقطنا المنطاد الصيني قبالة ساحل ساوث كارولينا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 11:39 م

قال وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن، إنه بتوجيه من الرئيس بادين أسقطت مقاتلات من القيادة الشمالية المنطاد الصيني على ارتفاع عال قبالة ساحل ساوث كارولينا.

وأشار أوستن، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إلى أن الرئيس بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنطاد منذ الأربعاء الماضي بمجرد أن يصبح بالإمكان تنفيذ ذلك، دون تعرض حياة الأمريكيين للخطر .

وأشار إلى أن إسقاط المنطاد تم بالتنسيق مع الحكومة الكندية.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إسقاط المنطاد الصيني-الذي دخل أجواء البلاد منذ عدة أيام- قبالة سواحل ساوث كارولينا، ويجري الآن جمع حطامه.


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