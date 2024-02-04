تحصين 76 ألف طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود مديرية الطب البيطري، في تحصين 76 ألفا و790 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، برئاسة الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمدريرية.

وقال المحافظ، إنه تم تحصين 76 ألفا و790 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، وذلك في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن.

كما تم سحب 80 عينة ما قبل البيع من 7 مزارع، ومنح 7 تصاريح نقل للطيور الحية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.