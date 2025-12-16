محمد صبحي لـ «الشروق»: لم أتهم صناع «الست» بالمؤامرة… والدفاع عن ريادة مصر واجب

- آلاف أساءوا للفيلم والقائمين عليه.. و«محدش اتكلم»

- لا أؤيد تقديم أم كلثوم ملاكا أو شيطانة.. وأدعم الحفاظ على صورتها التي نفتخر بها



شهدت الساعات الأخيرة حالة جدل واسعة حول فيلم "الست"، وهو الجدل الذي صاحب العمل منذ كان مجرد فكرة، مرورا بطرح بوستراته الدعائية، ثم البرومو التشويقي، وصولا إلى عرضه في دور السينما، ليصبح أحد أكثر الأعمال إثارة للنقاش في الفترة الأخيرة.

وانقسمت الآراء حول الفيلم ما بين من يراه من أفضل الأعمال التي قُدمت خلال السنوات الماضية، ومن وجه إليه انتقادات حادة، وصلت إلى حد وصفه بأنه "مؤامرة" تستهدف الإساءة إلى رمز فني مصري بحجم كوكب الشرق أم كلثوم، وهو الاتهام الذي نُسب إلى الفنان محمد صبحي عقب مداخلة هاتفية له في أحد البرامج التلفزيونية، انتقد خلالها تركيز الفيلم على بعض الجوانب السلبية في شخصية أم كلثوم، والتلميح إلى صفة البخل، مستندا إلى تجربته الشخصية معها، مؤكدا أنها كانت إنسانة كريمة وتحظى باحترام كبير.

وأثارت تصريحات صبحي ردود فعل رافضة من بعض صناع الفيلم، من بينهم المنتج تامر مرتضى، أو من خارج الفيلم، ومنهم المخرج محمد دياب، الذي أعرب عن غضبه من توجيه تهمة المؤامرة لصناع العمل، كما وجه الإعلامي عمرو أديب نقدا لاذعا للفنان محمد صبحي خلال برنامجه "الحكاية".

وفي هذا السياق، تواصلت "الشروق" مع الفنان محمد صبحي لتوضيح مقصده من تصريحاته الأخيرة، فقال في بداية حديثه: "الآلاف قالوا رأيهم في الفيلم وأساءوا لصناع الفيلم، مفيش حد اتكلم، الآن عندما تحدثت عن مؤامرة عامة لتدمير الريادة المصرية، وقلت أحترم صناع الفيلم وأولهم تلميذتي وحبيبتي منى زكي، الدنيا قامت ولم تقعد، قد يكونوا أغفلوا أن تقديم السيرة الذاتية خطأ، إنما أن نقدم سيرة فنية فهو الأصح".

وتوضيحا لما قاله عن المؤامرة، قال صبحي: "ليس صناع الفيلم كفنانين هم من صنعوا المؤامرة، ولكن كل المصريين الغيورين على وطنهم يعرفون من المقصود، ونحن لآخر نفس سندافع عن ريادة وطننا وحضارتنا، ولن نهدم وطن أو حضارة غيرنا".

وحول الجدل المتعلق بتقديم الشخصيات التاريخية، والانتقاد الذي كان يوجه لكثير من أعمال السير الذاتية أنها تظهر أصحابها في صورة ملائكية، دون إظهار الجانب الإنساني منها الذي يخطيء ويصيب، قال صبحي مستنكرا: "يخطئ ويصيب في فنه وأسلوبه، ولكن العيوب التي لم يتحدث عنها مخلوق أو ناقد طوال السنين الماضية، نظهرها في الفيلم!.. فصورة الست نحفظها ونفتخر بها كفنانة، ولكن يجب الحذر أن نقدمها شيطانة أو ملاكا".

وأضاف: "نناقش أثر فنها في المجتمع وفي العالم، لها ما لها وعليها ما عليها، وعموما الذي حكم على الفيلم الآلاف غيري، وعليكم أن تقرأوا تعليقات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي لتعلموا ما موقفهم من هذا الأمر".

وبمواجهته بأن الفيلم صناعة مصرية خالصة تمثيلا وتأليفا وإخراجا وإنتاجا، فكيف تكون هناك مؤامرة للإساءة لرمز مصري كبير مثل أم كلثوم، قال الفنان محمد صبحي: "خلاص كده يبقى الفيلم عاجب كل المصريين ومبهورين، وصناع الفيلم مبهورين بنجاح الفيلم، وأنا فقط أرى المؤامرة، وقد تكون خطأ!".