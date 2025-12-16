علقت الولايات المتحدة تنفيذ اتفاق تكنولوجي كانت قد أبرمته مع بريطانيا خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة البريطانية، وذلك في ظل تزايد الإحباط في واشنطن إزاء وتيرة تقدم محادثات التجارة مع لندن.

ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يهدف اتفاق الازدهار التكنولوجي الأمريكي - البريطاني، الذي أُعلن عنه في سبتمبر الماضي، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والطاقة النووية.

وأكد مسئولون بريطانيون، أمس الاثنين أن الولايات المتحدة علقت الاتفاق الأسبوع الماضي، وقال أحدهم إن إدارة ترامب تضغط من أجل حصولها على تنازلات بريطانية في مجالات تجارية تقع خارج إطار الشراكة التكنولوجية.

وتُجرى محادثات تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا منذ أن توصل الطرفان في مايو إلى اتفاق لتخفيف "أسوأ" الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع البريطانية.

وقالت مصادر مطلعة على هذه المحادثات، إن المسئولين الأمريكيين باتوا يشعرون بإحباط متزايد بسبب ما يرونه افتقارا من جانب بريطانيا للاستعداد لمعالجة ما يُعرف بـ"الحواجز غير الجمركية"، بما في ذلك القواعد واللوائح التي تحكم السلع الغذائية والصناعية.

وعلى الرغم من موافقة بريطانيا على السماح بدخول 13 ألف طن من لحم البقر الأمريكي إلى البلاد سنويا دون رسوم جمركية، فإن الاتفاق التجاري نص على أن يواصل الطرفان العمل معا لتحسين الوصول إلى الأسواق أمام مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

ولطالما رغبت الولايات المتحدة في أن تعترف بريطانيا بالمعايير الأمريكية الخاصة بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، غير أنه لم تُدرج في الاتفاق أي التزامات محددة بهذا الشأن.

وكان ترامب قد وجه في السابق انتقادات للضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي يطبقها بعض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومن بينهم بريطانيا على شركات التكنولوجيا.

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لا تزال علاقتنا الخاصة مع الولايات المتحدة قوية، وبريطانيا ملتزمة التزاما راسخا بضمان أن يحقق اتفاق الازدهار التكنولوجي فرصا للعاملين المجتهدين في كلا البلدين".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بريطانيا أنها ستزيد إنفاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الأدوية، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على إعفاء صادرات الأدوية البريطانية من الرسوم الجمركية.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن الاتفاق الدوائي الذي أبرمته الدولتان "تاريخي"، وإن الولايات المتحدة وبريطانيا ستواصلان العمل من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق التجاري.