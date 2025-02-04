مجلس الشيوخ الأمريكي توافق على ترشيح تولسي جابارد لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية

اجتاز ترشيح تولسي جابارد لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدقيق لجنة رئيسية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من المخاوف التي أثيرت بشأن تعليقاتها السابقة المتعاطفة مع روسيا واجتماعها مع الزعيم السوري المخلوع الآن.

وتعد جابارد، العضوة الديمقراطية السابقة في الكونجرس ، واحدة من أكثر مرشحي ترامب إثارة للانقسام، حيث يشير المشرعون من كلا الحزبين أيضا إلى دعمها السابق لإدوارد سنودن مسرب المعلومات الحكومية.

لكن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أيدت ترشيحها في تصويت مغلق بأغلبية 9 مقابل 8، ويحال الآن الترشيح إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته للنظر فيه. ولم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.