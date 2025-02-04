نقابة القراء: تلاوة الشيخ الطاروطي خالية من الأخطاء ومطابقة لأحكام التجويد

قال محمد الساعاتي، متحدث نقابة القراء، إن الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قد راجع بنفسه تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطي ولم يجد فيها خطأ واحدًا.

وأضاف أن نقيب القراء استمع للتلاوة بوصفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية ونقيب القراء وعضو اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة إلى قراءة الجمعة الماضية، التي أُذيعت من مدينة بورسعيد، من القارئ الإذاعي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، عضو نقابة القراء، والتي نقلها التلفزيون العربي وبعض الإذاعات.

وتابع: وجد أن القراءة لا غبار عليها، ومطابقة للأحكام التجويدية الصحيحة، ولم يجد سببًا لما أُثير حولها من البعض، ويرجو أن يكون هناك تحرٍّ للحقائق، وألا يُحكم على الأشياء إلا من قِبَل متخصص يتحرى الحقائق، والله من وراء القصد.

وزعم أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رصد 30 خطأ للشيخ عبد الفتاح الطاروطي أثناء قراءته القرآن الكريم في صلاة الجمعة.



فيما نفى محمد الساعاتي متحدث نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، بشأن تحويل القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي إلى التحقيق بالنقابة، وذلك على خلفية ما بدر منه (زعما من بعض الناس) خلال قراءة قرآن الجمعة الماضية ببور سعيد أثناء انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم والإنشاد على أرض المدينة الباسلة.

وأضاف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، أن النقابة لم تخطر الشيخ الطاروطى بأى شيء ولا صحة لتحويله للتحقيق كما فهم خطئا من البعض.

وقال حشاد: "لم يتم الحديث عن التحويل للتحقيق نهائي"، مؤكدا أنه هناك متابع لإذاعة القرآن الكريم من التخطيط الديني، يتابع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة ليس مع الشيخ الطاروطى فقط بل يحدث ذلك أثناء النقل المباشر مع جميع القراء، ويرصد متابع التخطيط الدينى كل ما يحدث.

وتابع: "في حال وجود أي أخطاء يتم رصدها فورا ورفعها فى تقرير إلى محمد نوار، رئيس الإذاعة، الذى يأمر بتحويلها إلى لجنة اختبار الأصوات (اللجنة الموحدة) الخاصة باختبار أصوات القراء والمبتهلين وفى حالة وجود أخطاء بالتلاوة تقوم اللجنة برصدها وكتابة تقرير بها لرئيس الإذاعة لاتخاذ اللازم".