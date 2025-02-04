باكستان تهدد بترحيل الأفغان في برامج إعادة التوطين إذا لم تتم معالجة حالاتهم بسرعة

هددت باكستان بترحيل اللاجئين الأفغان الذين ينتظرون إعادة توطينهم ما لم تقم الحكومات المضيفة بمعالجة حالاتهم بسرعة، حسبما قال مسؤولان اليوم الاثنين.

وقد هرب عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان إلى باكستان المجاورة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في عام 2021 وتمت الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة من خلال برنامج يساعد الأشخاص المعرضين للخطر بسبب عملهم مع الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام ووكالات الإغاثة والجماعات الحقوقية. ولكن بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برامج اللاجئين الأمريكية الشهر الماضي، أصبح نحو 20 ألف أفغاني عالقين الآن في باكستان.

كما أعلنت إدارة ترامب تعليق برنامج قبول اللاجئين الأمريكي من 27 يناير ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي يثير مخاوف السلطات الباكستانية.

وقرر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان ما لم يتم التعامل مع حالاتهم بسرعة، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

وقال المسؤولان أيضا إنه تم تحديد يوم 31 مارس كموعد نهائي لإبعاد اللاجئين الأفغان من العاصمة إسلام أباد ومدينة روالبندي القريبة استعدادا لترحيلهم إذا لم يتم نقلهم إلى بلدانهم المضيفة.