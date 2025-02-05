محافظ شمال سيناء عن تغريدته بشأن أطفال غزة: عبرت عن مشاعر مواطن

علق اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على التغريدة الذي كتبها تضامنًا مع الأطفال الفلسطينيين بعد وصول عدد من الجرحى من قطاع غزة إلى المحافظة.

وكان اللواء مجاور قد كتب قائلا: «رغم أنني خدمت في العسكرية المصرية لأكثر من أربعين عام كمقاتل،، إلا أن جسمي وكياني كله كان ينتفض وانا أستقبل أطفال غزه المصابين تقديراً واحتراماً لصمودهم طوال هذه الفترة، وأحسست انني أقابل أبطالاً حقيقين وليس أطفالاً».

وتعليقًا على ذلك، قال اللواء مجاور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إن ما كتبه كانت عبارة عن مشاعر مواطن وهي مشاعر كل المصريين.

وأضاف أنه كتب هذه التغريدة بعدما استقبل الجرحى القادمين من قطاع غزة، موضحًا أن الدفعات الثلاث التي وصلت جميعهم من الأطفال والسيدات.

وتابع: «بعد ما رجعت في وقت متأخر، كنت بشوف (المقاطع) اللي اتصورت.. الولاد فعلا كانت مشاعرهم قوية جدًا، ولما كنت بتفرج على المشاهد دي كتبت التغريدة مباشرة».

وأشار اللواء مجاور، إلى أنه لم تكن هناك أي مشكلات أو عراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة، موضحًا أن العراقيل التي كانت موجودة في المرحلة الأولى قلّت بنسبة كبيرة جدًا.