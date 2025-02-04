كوريا الجنوبية: قائد عسكري سابق يرفض الإدلاء بشهادته في محاكمة عزل يون

رفض قائد عسكري سابق، متهم بالتورط في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة من قبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، الإدلاء بشهادته خلال محاكمة عزل يون، اليوم الثلاثاء.

وظهر لي جين-وو، القائد السابق لقيادة الدفاع عن العاصمة، خلال الجلسة الرسمية الخامسة لمحاكمة العزل في المحكمة الدستورية، بعد أن تم استدعاؤه كشاهد من قبل الفريق القانوني للجمعية الوطنية.

وقال «لي» خلال الجلسة: «أنا شخصيا متورط في قضية جنائية، وهناك عملية جارية لتحديد ما إذا كان سيتم قبول أو رفض تقرير الادعاء»، مشيرا إلى محاكمته الخاصة بتهمة لعب دور رئيسي في التمرد.

وأضاف: «أدرك أن هذه مسألة خطيرة ومهمة، لكن أرجو تفهم أنني مقيد إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن إجاباته قد تستخدم ضده.

وكان الرئيس يون أيضا حاضرا في الجلسة.

وأفادت التقارير أن لي، المحتجز حاليا، أخبر المدعين العامين سابقا أن الرئيس يون أمره بتوجيه القوات لإخراج المشرعين من مبنى الجمعية الوطنية في اليوم الذي تم فيه فرض الأحكام العرفية، حتى لو تطلب الأمر إطلاق النار وكسر الأبواب.

وإلى جانب لي، ظهر يوو إن-هيونج، الرئيس السابق لقيادة مكافحة التجسس الدفاعية، وهونج جانج-وون، النائب الأول السابق لرئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، في الجلسة للإدلاء بشهادتهما.