ولي العهد السعودي يؤكد لزيلينسكي استعداد بلاده للوساطة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعدما عرض ولي العهد السعودي ، الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية، في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه مع زيلينسكي، على دعم الجهود لخفض حدة الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا استعداد السعودية لبذل جهود الوساطة.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اتصال آخر، تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان على موقف المملكة المعلن بشأن الأزمة الأوكرانية، ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

فيما أتى الاتصالان على وقع استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية لليوم التاسع على التوالي.

في حين اتفقت كييف وموسكو، الخميس، على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في ثاني جولة محادثات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.