مقتل 4 ضباط إيرانيين في عملية لمواجهة طائرات أمريكية

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن أربعة ضباط من القوات البرية بالجيش الإيراني قتلوا في عملية عسكرية لمواجهة طائرات أمريكية في مدينة أصفهان.

ومع استمرار حرب إيران منذ 28 فبراير الماضي، فقد تم إسقاط طائرة مقاتلة قاذفة أمريكية من طراز إف-15إي فوق إيران، فيما بدأت عملية البحث في 3 أبريل، وسرعان ما عُثر على أحد الطيارين. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنقاذ الطيار الثاني ليلة 5 أبريل.

وأمس الأحد، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أن الدفاعات الجوية استهدفت طائرتي نقل أمريكيتين من طراز C-130 ومروحيتين من طراز"بلاك هوك"، جنوب مدينة أصفهان خلال محاولة إنقاذ فاشلة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.