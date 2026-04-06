مصدر مطلع لرويترز: الحرس الثوري أوقف ناقلتي غاز مسال قطريتين قبل عبور مضيق هرمز

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن الحرس الثوري الإيراني أوقف ناقلتي غاز طبيعي مسال قطريتين كانتا متجهتين صوب مضيق هرمز في وقت سابق اليوم الاثنين قبل العبور وأمرهما بالبقاء في موقعيهما دون تقديم تفسير.

وذكر المصدر أن الناقلتين كانتا ضمن سفن على قائمة ستسمح لها إيران بالمرور بموجب اتفاق إيراني أمريكي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي بوساطة باكستان.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري أنه يستكمل التحضيرات لفرض «نظام جديد» للملاحة عبر مضيق هرمز الذي بات مغلقاً بالكامل تقريباً، منذ اندلعت الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس في منشور على «إكس» الأحد، بأن «القوة البحرية لحرس الثورة تستكمل التحضيرات العملياتية لخطة السلطات الإيرانية المعلنة لنظام جديد».

وحذَّرت من أن الظروف في المضيق «لن تعود قط إلى وضعها السابق؛ خصوصاً بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل».

جاء ذلك بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران، ما لم تعاود طهران فتح الممر البحري الحيوي.