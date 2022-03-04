وزيرة الخارجية الألمانية تعلن فرض مزيد من العقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة على هامش اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "بخلاف حزم العقوبات الثلاث الشديدة التي قررناها بالفعل، سنتخذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف مركز سلطة بوتين".

ولم تذكر بيبروك أي تفاصيل عن طبيعة العقوبات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا حتى الآن عقوبات اقتصادية ومالية شديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع بعض الشخصيات النافذة المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وتقييد حريتهم في السفر.