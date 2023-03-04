ميسي يقود قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهة بنما وديا

يستعد أليخاندرو جارناتشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمشاركته الأولى مع المنتخب الأرجنتيني، بعدما أعلن الأخير عن قائمته التي ستخوض أولى المباريات منذ الفوز ببطولة كأس العالم بقطر.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، على المنتخب الفرنسي 4 / 2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في ديسمبر الماضي، حيث تُوج ليونيل ميسي بأكبر مسابقة دولية للمرة الأولى في مسيرته المليئة بالبطولات.

ومن المقرر أن يرفع نجم باريس سان جيرمان عدد مباراته الدولية التي وصلت لـ172 مشاركة، بعدما اختاره سكالوني في قائمة الفريق التي ستواجه بنما وكوراساو في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولكن يبدو أن مهاجما جديدا على الأرجح سيلعب للمنتخب الأرجنتيني للمرة الأولى، حيث أدى تألق جارناتشو، منذ مشاركته مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، لحصوله على استدعائه الأول.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في ثمانية أهداف في 27 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ليصبح جزءا من الفريق حيث استمتع بموسم أول ناجح تحت قيادة إيريك تن هاج.

وتواجد اسم دي ماريا في القائمة التي تضم 35 لاعبا بعدما سجل الهدف الثاني في نهائي كأس العالم، كما يتواجد بطل ركلات الترجيح الحارس إيميليانو مارتينيز.

وضمت القائمة أيضا إيميليانو بوينديا، زميل مارتينيز في أستون فيلا، بينما احتفظ إنزو فرنانديز، الذي انضم لتشيلسي من بنفيكا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، على مكانه.

وضمت القائمة كل من :

فرانكو أرماني (ريفر بليت)، وجيرونيمو رولي (أياكس)، وإيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، وخوان فويث (فياريال)، وجونزالو مونتيل (أشبيلية) وناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، ونيهوين بيريز (أودينيزي) وجيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، وكريستيان روميرو (توتنهام)، ونيكولا أوتاميندي (بنفيكا)، وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ونيكولاس تاجليافيكو (ليون)، وماركوس أكونا (أشبيلية)، ولاوتارو بلانكو (إلتشي)، ولياندرو باريديس (يوفنتوس)، جويد رودريجيز (ريال بيتيس)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، ماكسيمو بيروني (مانشستر سيتي)، وإيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد)، وفاكوندو بونانوتي (برايتون)، تياجو ألمادا (أتلانتا يونايتد)، جيوفاني لو سيلسو (فياريال)، وأليكسيس ماك أليستر (برايتون)، وفالنتين كاربوني (إنتر)، وأنخل دي ماريا (يوفنتوس)، وأنخل كوريا (أتلتيكو مدريد)، وإيميليانو بوينديا (أستون فيلا)، وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، وباولو ديبالا (روما)، ولاوتارو مارتينيز (إنتر)، وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، وأليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، ونيكولاس جونزاليس (فيورنتينا)، وأليخاندرو جوميز (أشبيلية).