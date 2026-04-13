كولومبيا تقر خطة لإعدام عشرات من فرس النهر التي جلبها بابلو إسكوبار

وافق المسئولون الكولومبيون اليوم الاثنين، على خطة لإعدام عشرات من ذكور وإناث فرس النهر التي تجول بحرية في منطقة بوسط البلاد، حيث باتت تهدد القرويين وتزيح الأنواع المحلية من بيئتها، وذلك بعد سنوات من جلب تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار لأولى مجموعاتها.

وقالت وزيرة البيئة إيرين فيليز، إن الأساليب السابقة للسيطرة على أعدادها كانت مكلفة وغير ناجحة، بما في ذلك إخصاء بعض الحيوانات أو نقلها إلى حدائق الحيوان.

وأوضحت فيليز أن الإجراء الجديد سيشمل ما يصل إلى 80 حيوانا، لكنها لم تحدد موعدا لبدء عمليات الصيد.

وأضافت فيليز: "إذا لم نفعل ذلك، فلن نتمكن من السيطرة على أعدادها، وعلينا اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على أنظمتنا البيئية".

وكولومبيا هي الدولة الوحيدة خارج إفريقيا التي تضم تجمعات برية لحيوان فرس النهر، وهي تنحدر من أربعة حيوانات جلبها إسكوبار إلى البلاد في الثمانينيات عندما كان يبني حديقة حيوان خاصة في هاسيندا نابوليس، وهي مزرعة عملاقة في وادي نهر ماجدالينا كانت تضم مدرجا خاصا للطائرات وتعد مقرا ريفيا له.