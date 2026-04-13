نتنياهو يودع أوربان ويصفه بالصديق الحقيقي بعد هزيمته في انتخابات المجر

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة المجري بيتر ماجيار بفوزه في الانتخابات، معربًا في الوقت ذاته عن "تقدير عميق" لـ"صديقه العزيز" فيكتور أوربان.

في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وصف نتنياهو رئيس الوزراء المجري اليميني المنتهية ولايته بأنه "صديق حقيقي لإسرائيل" ، وقف إلى جانب البلاد بحزم "في مواجهة التشويه الدولي غير العادل" ودعم الجنود الإسرائيليين فيما وصفها بـ"حرب عادلة للدفاع عن النفس ضد إرهابيين وحشيين"، على حد قوله.

وأضاف أن "شعب إسرائيل سيتذكر هذا إلى الأبد".

وتمنى نتنياهو لماجيار "النجاح في قيادة المجر إلى الأمام، مع تعزيز العلاقات القوية بين دولتينا".

وأضاف نتنياهو : "أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل مصلحة شعبينا".

يشار إلى أن الزعيم المجري المنتهية ولايته، كان رئيس الحكومة الأوروبي الوحيد الذي استضاف نتنياهو العام الماضي، لتكون تلك أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب أفعاله التي اقترفها في غزة.