سوريا وتونس تبحثان رفع التمثيل الدبلوماسي وتبادل الزيارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم السبت 4 مارس 2023، مكالمة هاتفية من نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، نقل «المقداد» تحيات وتقدير الرئيس السوري بشار الأسد، إلى نظيره التونسي قيس سعيّد.

وأثنى «المقداد»، خلال الاتصال، على وقوف تونس مع سوريا، خلال أزمة الزلزال الأخير الذي ضرب شمال البلاد، وأودى بحياة آلاف السوريين.

وجدد الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي، ولاسيما من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وتبادل زيارات مسئولي البلدين.