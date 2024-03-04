أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 417 ألفا و950 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 417 ألفا و950 جنديا، بينهم 1150 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6648 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأحد فقط، و12660 مركبة قتالية مدرعة و10 آلاف و210 نظام مدفعية و1004 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و698 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و7845 طائرة مسيرة، و1916 صاروخ كروز، و25 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و13 ألفا و374 من المركبات وخزانات الوقود، و1621 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.