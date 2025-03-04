تقرير لـ اليونيسيف: مسلحون بالسودان أجبروا عائلات على تسليم بناتهم ليغتصبن أمام ذويهن

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من وقوع انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في السودا، بعد الكشف عن عدد من الحوادث لمقاتلين سودانيين اغتصبوا أطفالا، بعضهم لا يتجاوز عمره عاما واحدا، في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، معتبرة أن هذه الجرائم قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

ووفقا لتقرير اليونيسيف الصادر اليوم فقد تم توثيق 221 حالة اغتصاب أطفال منذ بداية 2024، بينهم 16 طفلا دون سن الخامسة، وأربعة رُضّع، في ظل استخدام العنف الجنسي سلاحا في الحرب.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أن هذه الفظائع يجب أن تصدم العالم وتستدعي تحركا عاجلا.

وأشار تقرير اليونيسف إلى ممارسات بشعة أجبر فيها مسلحون عائلات على تسليم بناتهم ليغتصبن أمام ذويهن، دون تحديد هوية الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.

ولفت إلى الأضرار الجسدية والنفسية الشديدة التي يمكن أن تلازم الناجيات طوال حياتهن، بما في ذلك حمل غير مرغوب فيه، والخوف من التواصل مع الأهل أو الجهات الرسمية أو طلب المساعدة الطبية.

ونقلت المنظمة شهادات تقشعر لها الأبدان، بينها شهادة فتاة في السادسة عشرة من العمر، تحدثت عن تعرضها للاغتصاب من ثلاثة رجال خطفوها إلى جوار سكة حديدية. وعادت هذه الفتاة بعد الحادثة وهي "في حالة نفسية سيئة للغاية"، قبل أن تتجاوز الرغبة في الانتحار، وتكتشف في النهاية أنها حامل.

ووثق التقرير أيضا شهادة امرأة بالغة احتجزت مع أخريات لأيام عديدة، إذ شهدت كيف كان المسلحون يختارون فتاة صغيرة كل ليلة لإخضاعها لاعتداءات جماعية متكررة، فتعود الفتاة في الصباح وهي غارقة في دمائها ومرهقة إلى حد الإغماء.

ودعت اليونيسف في ختام تقريرها كل الأطراف المتحاربة إلى الاضطلاع بمسئوليتها في حماية المدنيين عموما والأطفال خصوصا، كما طلبت من الجهات المانحة تقديم دعم سخي للبرامج الإنسانية التي تعتبرها المنظمة منقذة للحياة في ظل الواقع المروع الذي يعيشه الأطفال في السودان.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى أزمة إنسانية هي الأكبر عالميا، حيث طالت الانتهاكات المدنيين وشملت تهجيرا قسريا، واستهداف مستشفيات، ومجاعة تهدد الملايين.