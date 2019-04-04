كوريا الجنوبية وإندونيسيا تجريان محادثات ثنائية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا، تعتزم زيارة جاكرتا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيرتها الإندونيسية ريتنو مارسودي حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضحت الوزارة - في بيان أودرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن زيارة كانج تبدأ يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة يومين، وأن هذا اللقاء سيكون الثالث من نوعه.

وأضاف بيان الوزارة أن مشاورات البلدين تقوم على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى إندونيسيا في نوفمبر 2017، وكذلك الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى سول في سبتمبر الماضي.

وأوضح البيان أن الوزيرتين تعتزمان مناقشة سبل تعزيز التعاون الجوهرى بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والظروف الأمنية الإقليمية، والتعاون بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الأسيان".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون زيارة كانج بمثابة فرصة للحكومة الكورية الجنوبية لتأمين شراكات ودعم مستمر من إندونيسيا للسياسة الجنوبية الجديدة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين من خلال شراكة استراتيجية ثنائية.