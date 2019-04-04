واشنطن تحذر أنقرة من عواقب مدمرة حال القيام بعمل عسكري منفرد في سوريا

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حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا من القيام بعمل عسكري منفرد في سورية، بينما طالب كذلك بإنهاء "سريع" لسجن مواطنين وموظفين أمريكيين في تركيا.

جاء ذلك في بيان صدر عن روبرت بالادينو، المتحدث باسم بومبيو عقب لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو قبيل اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن.

وذكر البيان: "أعرب الوزير بومبيو عن دعمه للمفاوضات الجارية بشأن شمال شرق سورية ، مع تحذيره من العواقب المدمرة المحتملة للعمل العسكري التركي المنفرد في المنطقة".

ودعا بومبيو إلى "حل سريع للقضايا المتعلقة بالاعتقال الظالم" لمواطنين وموظفين أمريكيين محليين كانوا يعملون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية بتركيا.