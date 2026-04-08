الأوقاف تفعل المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي

• في 3925 قرية وحيًا بمشاركة أكثر من 10 آلاف إمام

أعد قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف خطةً دعويةً شاملة لضبط الأداء الدعوي على أرض الواقع، والارتقاء به، وتحقيق الأهداف المرجوة في نشر الفكر الوسطي الرشيد.

وترتكز الخطة على تفعيل “المساجد المحورية”، من خلال اختيار مسجد واحد داخل كل قرية أو حي بالمدن في مختلف الإدارات الفرعية على مستوى المديريات الإقليمية، باعتبارها خطوة عملية تسهم في تعظيم دور المسجد وتعزيز تأثيره المجتمعي، وتنشيط العمل الدعوي في المناطق التي قد يقل فيها النشاط.

وتهدف الخطة إلى تنشيط الدعوة بصورة منتظمة داخل القرى وأحياء المدن، مع تعزيز حضور أئمة وزارة الأوقاف بالزي الأزهري؛ بما يدعم التواصل المباشر مع المواطنين، ويقوّي الصلة بينهم وبين المسجد، إلى جانب تكوين جمهور ثابت للدروس والمحاضرات، ورفع مستوى الانضباط لدى الأئمة، وتعزيز الثقة المجتمعية في رسالة المسجد ودور الإمام.

وفي هذا السياق، جرى التنسيق مع المديريات الإقليمية لإعداد خطة شهرية كمرحلة أولى، تمهيدًا للبدء الفعلي في التنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق نتائج ملموسة في أقرب وقت.

واعتمدت الوزارة في اختيار المساجد على الوصول لأكبر عدد ممكن من القرى والأحياء، بحيث يكون في كل منطقة مسجد مُفعّل يؤدي دوره الدعوي بكفاءة، وذلك وفق عدد من المعايير، أبرزها:

أولًا: المساجد التي بها أئمة وتحتاج إلى تنشيط

وهي المساجد التي يضعف فيها النشاط الدعوي، حيث تم تكليف ثلاثة من أفضل الأئمة وخطباء المكافأة بكل مسجد لإلقاء المحاضرات، وفق احتياجات كل منطقة، مع مراعاة اختيار التوقيتات المناسبة لحضور الجمهور.

ثانيًا: المساجد التي لا يوجد بها إمام

وتم إدراجها ضمن الخطة لضمان عدم وجود فراغ دعوي، من خلال توزيع دعوي منظم داخل الإدارات الفرعية، بما يحقق الاستمرارية ويمنع أي ممارسات غير منضبطة.

ثالثًا: تدوير القوافل الدعوية الأسبوعية

حيث يتم توجيه الأئمة المشاركين في دروس القافلة الأسبوعية، التي تُعقد يوم الاثنين من كل أسبوع، إلى المساجد التي لا يوجد بها أئمة، مع تدوير هذه القوافل بشكل منتظم؛ لضمان التغطية المستمرة.

كما شددت الوزارة على ضرورة التنسيق بين الإدارات الفرعية والمديريات، مع الحفاظ على تغطية مساجد الأئمة المشاركين بنسبة لا تقل عن 50%، لضمان عدم تأثر العمل الدعوي في مساجدهم الأصلية.

وبلغ إجمالي عدد المساجد المشاركة في الخطة داخل القرى وأحياء المدن نحو 3925 قرية وحيًا على مستوى الجمهورية، فيما وصل عدد الأئمة وخطباء المكافأة المشاركين في تنفيذها إلى 10487 إمامًا وخطيبًا، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في العمل الدعوي وتعزيز دور المسجد في المجتمع.