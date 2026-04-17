رئيس الصومال يبحث مع نظيره التركي في إسطنبول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر دولما بهجة بإسطنبول، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن المباحثات تركزت على تطوير التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية، إلى جانب استعراض نتائج الشراكة الاستثمارية بين الصومال وتركيا، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الصومال عن تقديره للدور الذي تقوم به تركيا في دعم جهود بناء الدولة في الصومال، وخاصة في مجالات إعادة الإعمار والخدمات الاجتماعية وتعزيز الأمن.

وشدد الرئيسان على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مرحّبين ببدء عمليات استكشاف وإنتاج النفط في الصومال، عقب وصول سفينة الحفر إلى البلاد.