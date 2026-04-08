وزير العمل: الاثنين المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

أعلن وزير العمل، حسن رداد، أن يوم الاثنين 13 أبريل المقبل سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك تنفيذا لحكم المادة (129) من قانون العمل المشار إليه، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعد إجازة بأجرٍ كاملٍ للعاملين.

وأصدرت الوزارة، اليوم، كتابا دوريا، لتوزيعه على كافة مديريات العمل بالمحافظات، أشارت فيه إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلبٍ كتابيٍّ منه يُودَع في ملفه.

ودعت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات إلى نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعها موضع التنفيذ.

ويتقدم وزير العمل في هذه المناسبة بخالص التهاني إلى شعب و عمال مصر، مُتَمَنِّيًا لهم دوام التوفيق والنجاح ،ولمصر الغالية المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار.



