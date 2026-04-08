تتجه أنظار الكرة الإفريقية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي تستضيف مراسم سحب قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا 2026، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، مع بث مباشر عبر منصة "CAF TV".

ويُنتظر أن تشهد مراسم القرعة حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الكرة الإفريقية الذين سيشاركون في سحب الكرات، يتقدمهم فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، وأليو ديانج لاعب وسط الأهلي، إلى جانب أحمد بلحاجي لاعب سيراميكا كليوباترا.

ويأتي اختيار هذه الأسماء تقديرًا لتألقها اللافت، حيث توج ماييلي هدافًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025، وقاد فريقه لتحقيق أول لقب قاري، فيما يواصل ديانج تأكيد مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط في القارة، بينما برز بلحاجي كعنصر مؤثر في الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.

وستُجرى القرعة بمشاركة 16 منتخبًا، سيتم توزيعهم على أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. كما تضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى هذا الدور حجز مقاعدها في كأس العالم تحت 17 عامًا 2026.

وفي خطوة تمنح مزيدًا من التنافس، سيتم تحديد المقعدين المتبقيين للمونديال عبر مباريات فاصلة بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

واعتمد الكاف في توزيع المنتخبات على مستويات القرعة وفق نتائج النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، مع استبعاد نسخة 2021، ومنح أفضلية للنتائج الحديثة. وبناءً على ذلك، تم وضع المنتخب المغربي، بصفته البلد المضيف وحامل اللقب، على رأس المجموعة الأولى، فيما جاء منتخب مالي، وصيف النسخة الماضية، على رأس المجموعة الثالثة.

وضمت بقية المستويات منتخبات بارزة، حيث جاء في المستوى الأول كل من السنغال وكوت ديفوار، بينما ضم المستوى الثاني جنوب إفريقيا والكاميرون وأنجولا وتونس. وجاءت منتخبات مصر والجزائر وأوغندا وتنزانيا في المستوى الثالث، فيما ضم المستوى الرابع إثيوبيا وغانا والكونغو الديمقراطية وموزمبيق.

وسيتم سحب القرعة وفق ترتيب محدد يبدأ بفرق المستوى الرابع ثم الثالث فالثاني، قبل أن تُستكمل المراكز المتبقية بفرق المستوى الأول، ما يمهد الطريق لمواجهات قوية بين أبرز المواهب الصاعدة في القارة.

وتشارك في البطولة، إلى جانب المغرب، منتخبات إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا، وأنجولا وموزمبيق وجنوب إفريقيا، والسنغال ومالي، وكوت ديفوار وغانا، والكاميرون والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الجزائر ومصر وتونس، في نسخة مرتقبة تُعد منصة حقيقية لاكتشاف نجوم المستقبل في الكرة الإفريقية.