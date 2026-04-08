أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي، أن موقف سلطنة عمان واضح بالنسبة لمضيق هرمز.

وقال المعولي، على هامش حضوره أمام مجلس الشورى العماني، اليوم الأربعاء: «موقفنا واضح بالنسبة لمضيق هرمز، وقعنا على جميع الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري الدولي، ولا يمكن فرض رسوم حسب الاتفاقيات الموقعة».

يأتي ذلك فيما زعمت وكالة «تسنيم»، أن إيران وسلطنة عُمان تخططان لفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، خلال وقف إطلاق النار لمدة لأسبوعين.

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن الأموال التي سيتم جمعها ستُخصص لأغراض إعادة الإعمار.

وطلبت شبكة «سي إن إن»، تعليق وزارة الخارجية العُمانية حول الموضوع.

وكان المضيق مغلقا عمليا منذ بدء الحرب، حيث أظهرت بيانات تتبع الملاحة أن نحو 5% فقط من حجم الشحن قبل الحرب يمر الآن. وتمكنت بعض الناقلات من العبور، فعلى سبيل المثال، تفاوضت باكستان والهند مع إيران لضمان مرور بعض سفنها.

وبحسب التقارير، كانت إيران تفرض رسوما تصل إلى 2 مليون دولار لكل سفينة لعبور هرمز، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان أي من مشغلي السفن قد دفع هذه الرسوم.



من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من الأربعاء، أن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز.

وأكد عراقجي أن «المرور الآمن من مضيق هرمز متاح لمدة أسبوعين، بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية».