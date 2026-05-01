أمريكا: احتجاز شخص بعد مقتل اثنين من موظفي أحد البنوك في سطو مسلح

قال شرطي من ولاية كنتاكي، اليوم الجمعة، إن الشرطة احتجزت شخصا محل اهتمام، فيما يتعلق بإطلاق النار الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي أحد البنوك، خلال سطو مسلح.

ونشر جاستن كيرني على الإنترنت إن الشخص "يعتقد أنه متورط" في السطو المسلح في مدينة بيريا أمس الخميس.

وكانت السلطات الأمريكية قد ذكرت أمس الخميس أن اثنين من موظفي أحد البنوك قتلا بالرصاص خلال عملية سطو مسلح في ولاية كنتاكي جنوب الولايات المتحدة وأنه يجرى البحث عن المشتبه به.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كنتاكي، سكوتي بينينجتون إن رجلا يرتدي سترة رمادية وبيضاء وقفازت وقناعا دخل فرعا من بنك الولايات المتحدة في مدينة بيريا وأطلق النار على موظف وموظفة.

وقال بينينجتون للصحفيين: "إنهما من أبناء مجتمعنا اللذان يعملان فيه ولقد رحلا عنا. وفي هذا الوقت، لدينا بعض المعلومات (التي ستقودنا إلى الجاني) ونبذل قصارى جهدنا لإحالة هذا الشخص الشرير إلى العدالة".

وذكر المتحدث أنه لم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد فر بسيارة أو سيرا على الأقدام أو اصطحبه شخص آخر. وامتنع عن الكشف عما إذا كان المشتبه به قد غادر البنك بأي شيء.