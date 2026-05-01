إدارة ترامب تشير إلى انتهاء الحرب مع إيران قبل مهلة الـ60 يوما

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب في إيران قد انتهت بالفعل بسبب وقف إطلاق النار الذي بدأ في أوائل أبريل، وهو تفسير من شأنه أن يتيح للبيت الأبيض تجنب الحاجة إلى طلب موافقة الكونجرس.

ويعزز هذا التصريح حجة طرحها وزير الدفاع بيت هيجسيث خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ أمس الخميس، حيث قال إن وقف إطلاق النار قد أوقف الحرب فعليا.

ووفقا هذا المنطق، لم تلتزم الإدارة بعد بالمطلب الذي يفرضه قانون صدر عام 1973 يلزم بالحصول على موافقة رسمية من الكونجرس لأي عمل عسكري يتجاوز 60 يوما.

ورغم تمديد وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين، لا تزال إيران تغلق مضيق هرمز، بينما تواصل البحرية الأمريكية فرض حصار لمنع ناقلات النفط الإيرانية من الوصول إلى البحر.