تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في أمريكا خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بعد نموه بقوة في الشهر السابق.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الأمريكي تراجع خلال مارس الماضي إلى 1ر56 نقطة بعد ارتفاعه إلى 7ر59 نقطة في فبراير الماضي.

وتشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

كان المحللون يتوقعون تراجعًا طفيفًا للمؤشر ليصل إلى 58 نقطة فقط.

وقال أنطوني نيفيس رئيس لجنة دراسات الأعمال غير الصناعية في المعهد إن المسؤولين الذين شملهم المسح "مازالوا متفائلين بشأن حالة قطاع الأعمال والاقتصاد بشكل عام.. ولكن مازال لديهم قلق بشأن مصادر التوظيف وانكماش الطاقة الانتاجية".

كان التراجع الأكبر من التوقعات للمؤشر الرئيسي قد جاء نتيجة تراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال إلى 4ر57 نقطة في مارس الماضي مقابل 7ر64 نقطة في فبراير الماضي. وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 2ر65 نقطة مقابل 59 نقطة خلال الفترة نفسها.

في المقابل، ارتفع مؤشر التوظيف إلى 9ر55 نقطة في مارس الماضي، مقابل 2ر55 نقطة في فبراير الماضي في إشارة إلى تحسن وتيرة التوظيف في قطاع الخدمات.

وارتفع مؤشر الأسعار إلى 7ر58 نقطة خلال الشهر الماضي بعد تراجعه إلى 4ر54 نقطة خلال الشهر السابق، بما يشير إلى تسارع وتيرة نمو الأسعار.