قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، إنه تم تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء والممرضين في المعهد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الجمعة، أن أحد الممرضين هو من نقل العدوى للعاملين بالمعهد، حيث ظهرت عليه أعراض الفيروس المستجد، وتم عزله والتحليل له، وجاءت النتائج إيجابية، متابعًا أنه تم عزل المحيطين له، وإجراء مسح كامل على فرق التمريض والمشرفين والأطباء، ليتأكد إصابة 3 أطباء و11 من الممرضين.

وأوضح أنه تم تعقيم المعهد بالكامل، وسيعاد توزيع الطاقم الطبي؛ للتمكن من استمرارية العمل، مضيفًا أنه سيتم إجراء مسح كامل لبقية العاملين بالمعهد، اليوم السبت.

وتابع أن المشكلة ليست في التعامل مع المرضى، ولكنها تقتصر على نطاق زملاء العمل بالمعهد، حيث الاتصال في السكن والنبطشيات، لافتًا إلى أن مصدر نقل العدوى للحالة الأولى بالمعهد؛ غير معروف.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء أمس الجمعة، إلى 985 حالة، تحولت 216 حالة منهم من إيجابية إلى سلبية، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 66.