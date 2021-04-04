العثور على 22 جثمانا لعناصر من الشرطة الهندية إثر مع متمردي الماوية

أعلنت الشرطة الهندية العثور على 22 جثمانا لأفراد من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية، الذين لقوا حتفهم خلال اشتباكات مع متمردي الماوية في غابة بولاية (تشهاتيسجاره) الواقعة شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، اليوم الأحد، أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أمس السبت، وعُثر على 5 جثامين لجنود، كما تم العثور اليوم على 17 جثامنا، فضلا عن إصابة أكثر من 30 جنديا جراء الاشتباكات، التي اندلعت على الحدود بين منطقتي (بيجابور- سوكما) التابعتين للولاية بمشاركة ما لا يقل عن 400 متمرد في الهجوم.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي اختصر حملته الانتخابية في ولاية أسام وعاد إلى دلهي، "فيما يتعلق بالأرقام، تكبد الجانبان خسائر ولا يمكن التأكد من عدد الضحايا على الفور"، متعهدا بالرد المناسب في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن "الماوية" هي حركة تمردية بدأت في عام 1967 في الولايات التي تقع وسط وشمال الهند، للمطالبة بمزيد من فرص العمل والحق في الأراضي والثروة الناشئة عن الموارد الطبيعية التي تعود للمجتمعات الفقيرة بالبلاد.