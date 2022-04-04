تشكيل ائتلاف حاكم جديد في جرينلاند بعد عام من الانتخابات

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أعلن مسؤولون في جرينلاند اليوم الإثنين تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بعد قرابة عام من إجراء الانتخابات.

وأفادت المحطة الإذاعية المحلية "كيه إن آر" وصحيفة سيرميتسياك بأن حزب إنويت أتاكاتيجيت اليساري شكل ائتلافا مع حزب سيوموت الديمقراطي الاجتماعي، بحسب ما قاله زعيم الحزب اليساري رئيس الوزراء ميوت إيجيد في مؤتمر صحفي مع زعيم حزب سيوموت إريك ينسين.

ونُقل عن إيجيد القول إن حزب إنويت أتاكاتيجيت كان قد شكل ائتلافا في السابق مع حزب ناليراك ولكن هوة الخلافات بينهما اتسعت بشكل متزايد.

تنتمي جرينلاند رسميا لمملكة الدنمارك ولكنها تتمتع بحكم ذاتي بشكل كبير.

ويمكن لحزب إنويت أتاكاتيجيت وسيوموت الذي كان أكبر حزب معارض سابقا الاعتماد على أغلبية واسعة في برلمان نوك حيث يمتلكان معا 22 مقعدا من أصل 31.