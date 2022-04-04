بيتر ميمي يشكر مخرجين ساعدوه في «الاختيار٣»

حرص المخرج بيتر ميمي، على توجيه الشكر لزملائه المخرجين اللذين قاموا بإخراج حلقات من مسلسل "الاختيار٣" الذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان عبر فضائية أون.

وكتب بيتر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: «بشكر زملائى المخرجين اللى اخرجوا حلقات من مسلسل الاختيار٣؛ استاذ حسام على اللى عمل جزء كبير جدا من المسلسل بمنتهى الأمانة و الإخلاص، أستاذ أحمد سمير فرج، استاذ خيرى سالم، استاذ احمد حسن، استاذ عبدالرحمن ابو غزالة».

ويشهد الجزء الثالث من مسلسل الاختيار مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.



