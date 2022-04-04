مع بداية موسم دراما في كل عام، تثير بعض الأعمال الجدل حولها، وفي الموسم الحالي -رمضان 2022- وقبل بداية عرض مسلسل "بطلوع الروح"، الذي ظهرت فيه الفنانة إلهام شاهين مرتدية ملابس محجبات، وتضع وشاحا كتب عليه "لا إله إلا الله"، تعبيرا ً عن شخصية منتمية لتنظيم داعش، والذي تدور الأحداث في ارتباط واضح بهذه الجماعة، ثار الجدل حول دور شاهين تحديدا، رغم ظهور الفنانة منة شلبي، كذلك مرتدية الحجاب في جزء من الأحداث.

مسلسل بطلوع الروح من تأليف محمد هشام عبية، وسيبدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ومن إخراج كاملة أبوذكري، وبطولة إلهام شاهين، منة شلبي، ديامان بوعبود، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، ويظهر من البرومو الخاص به، أن الأحداث تدور حول سيدة متزوجة يجبرها زوجها على الانضمام إلى تنظيم متطرف بالضغط عليها من خلال ابنها.

وفي تصريح خاص لـ "الشروق"، قبل عرض العمل، قال عُبية: "المخاوف التي واجهتني أثناء كتابتي لمسلسل بطلوع الروح، منها مخاوف أساسية مرتبطة بكل عمل أبدأ في كتابته، متعلقة بأن يكون المسلسل متلاحق الأحداث، والناس تكون مهتمة بالمتابعة والمشاهدة ولديها تشوق لمشاهدة الحلقة التالية، والشخصيات تكون حقيقية، وهذه مخاوف عامة موجودة في أي عمل وتصاحب الكتابة".

وأضاف: "أما المخاوف المرتبطة بالمسلسل تحديدا فهي مرتبطة أننا نتحدث عن داعش وقد يكون البعض تشبع من الحديث عن الموضوع، على الرغم من إن ذلك غير حقيقي، لأن هذه القضية لم تنتهِ بعد وداعش لم تنتهِ بعد، لأن داعش فكرة، ومن يتابع الأخبار سوف يعرف أنهم مستمرون في أعمالهم الدموية في كثير من دول العالم، لم يصبح لهم دولة ولكن فكرتهم لازالت موجودة، والقلق هنا في العمل مرتبط بتحدي كيف نقدم داعش بشكل مختلف لم يسبق تناوله بشكل أو بآخر، وحاولنا أن نقوم بذلك، ونتمنى أن نكون قد تحقق".

أما عن اختيار الفنانة إلهام شاهين لأداء الدور، قال عُبية: "كان ذلك اختيار المخرجة كاملة أبوذكري، ولقد وجدت فيه وجاهة كبيرة، وكما هي تقول في تصريحات لها كثيرة أن هذا الدور لم يظهر من قبل على الشاشة، وأرى أن الدور كان بالفعل يحتاج إلى ممثلة مخضرمة وصاحبة قدرات تمثيلية جيدة، ووجود إلهام شاهين في العمل أضاف زخم إضافي له على الزخم الذي كان سيحصل عليها نتيجة لتناوله قضية ترتبط بداعش، وأتمنى إن الناس تقيم الدور وفقا للأحداث وليس أي شيء آخر".

تعد الأزياء وتصميم الملابس، جزء لا يتجزأ من دراما أي عمل سواء سينمائي أو مسرحي أو تلفزيوني لأنه يرتبط بتكوين الشخصية وأبعادها، وقد أثارت الملابس التي ظهرت بها إلهام شاهين حالة من الجدل عند عرض البرومو الأول للعمل، ولكن هل للملابس أهمية في العمل الفني؟ ذلك ما يشرحه الناقد السينمائي علي أبو شادي في كتابه "سحر السينما".

ويتناول أبو شادي، في فصل خاص تفاصيل أهمية تصميم المناظر ككل، بما تحويه من ديكور وإكسسوار وملابس، وغير ذلك ويقول في الجزء الخاص بالأزياء: "مصمم الملابس عضو مهم جدا في وحدة إنتاج العمل سواء كان العمل معاصرا أو يدور في الماضي أو المستقبل ومن مهامه الرئيسية ضبط الملابس على الممثلين ومدى توافقها مع العصر أو الحالة وكذا تناسق ألوانها مع بقية الديكور، والتعبير عن البعد الاجتماعي للشخصية هو من الوظائف الأساسية للملابس والديكور وأن تتناسب تفاصيلها مع محل إقامة الشخصيات ووضعها الاجتماعي".

يضيف أبوشادي: "الملابس في العمل الفني ليست مجرد زينة تضاف لتعميق الوهم ولكنها تمثل أحد مظاهر الشخصية، ووظائفها الأساسية وسيلة توصيل للمعلومات، من خلالها يمكن التعرف على العصر والزمان الذي تدور فيه الأحداث، ومن طريقة التفصيل ونوعها نتعرف على طبقة الشخصية، وتستخدم أيضا للتعبير عن البيئة الخاصة بالشخصية".



