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اعترف كيلفين كاياندو، المدير الفني لفريق زاناكو الزامبي، بفشله بعد الخسارة التي تلقاها من بيراميدز في ختام دور المجموعات لبطولة كاس الكونفدرالية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على زاناكو في ملعب الدفاع الجوي، بهد دون رد ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي الليبي.

وقال مدرب زاناكو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "سار اللقاء بشكل جيد لكن الهدف جاء في وقت قاتل يصعب تعويضه خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف: "لعبنا مباريات كثيرة وعانينا من الإجهاد ولذلك ظهرنا بشكل متراجع في المباراة".

وأكمل: "حاولنا مجاراة اللعب أمام بيراميدز ولكن للأسف فشلنا في ذلك".